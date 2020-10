Mauricio Rodríguez interpretó la canción “El rey” de Vicente Fernández.

El cantautor tuvo que interpretar el fragmento de la canción, “Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar”.

Luego de cantar, Mauricio Rodríguez recibió comentarios de los jurados del programa.

