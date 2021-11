La película "Una visita inesperada" llega a las salas de cine de Colombia

Este 18 de noviembre llega a las salas de cine la película “Una visita inesperada”, la cual es protagonizada por Angélica Blandón. La cinta es una comedia romántica que narra la aventura de Monserrate, una colombiana que vive en Estados Unidos, pero que, por razones laborales, tiene que viajar a su país.

La película cuenta con la participación de Angélica Blandón, Andrew Narvaes, Nataly Umaña, Alejandra Miranda, Freddy Beltrán, Jennifer Rodríguez y Alejandro Estrada.

Famor Botero, director de la película, manifestó en La Hora del Regreso que “feliz de regresar a Colombia y traer una película de comedia romántica. Es un poco de mi reencuentro con Colombia, yo me fui al país desde los 10 años y cuando regreso veo todo lo positivo del país”.

Indicó que “vamos a ver una capital linda, partes de Monserrate, pero también vamos a ver lugares como restaurantes, calles de Bogotá que son interesantes. La comedia pasa en una casa llena de actores de diferentes partes del país que viven situaciones diferentes”.

Contó que “rodamos en Miami y en Bogotá. La comedia romántica no fue algo que yo me puse en mi lista de prioridades, fue algo que llegó a mi vida en una reunión de amigos que querían mostrar a una Colombia linda, no a una Colombia llena de violencia”.