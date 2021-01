La portada de Kamala Harris con Vogue generó polémica en Estados Unidos

Por los micrófonos de La Hora del Regreso pasó Nelson Argumedo, experimentado bloguero de moda, explicando el porqué de la molestia de miles de usarios en Estados Unidos por la elección de la fotografía de la vicepresidenta electa, Kamala Harris para la publicación editorial de moda más importante del mundo, Vogue.

"Lo que generó controversia fue que en la portada se necesitaba que Kamala Harris se proyectará como una gran fuerza política, pero se ve una imagen muy debilitada de ella misma", aseguró Argumedo, quien además resaltó que para este trabajo se esperaba que Harris fuera proyectada como lo que es, la primera mujer mestiza en ocupar el segundo cargo más alto en Estados Unidos.

El experto en moda aseguró que la imagen elegida por la revista se destacó por su mala producción, y narró que el equipo de la vicepresidenta había elegido un estilo diferente al de la portada publicada: "Yo creo que una mujer como ella, y todo lo que representa, merece ser celebrada y en esta portada parece que pierde su esencia (...) se le ve tímida, incomoda y con un 'outfit' muy informal con Converse, y no es que estos tengan algo malo", enfatizó.

Además de la imagen publicada, se conoció la existencia de otra que mostraba a Harris vestida más formalmente con un traje azul frente a un fondo dorado.

