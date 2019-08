La revelación de Miley Cyrus sobre su divorcio con Liam Hemsworth

Con una serie de tuits, que posteriormente replicó en su Instagram, la artista negó que en algún momento le hubiese sido infiel a su pareja con alguien más.

"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré", fueron las primeras palabras que publicó Cyrus.

Es así, como la antigua estrella de Disney continuó hablando sobre los rumores de su posible infidelidad a hacia su esposo. “Puedo aceptar que la vida que he escogido significa ser todo el tiempo completamente abierta y 100 % transparente con mis ‘fans’, a los que amo, y con el público en general. Pero lo que no puedo aceptar que estén diciendo que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que esconder“.

De igual forma reconoció que en su juventud hizo demasiadas cosas y que tenía el conocimiento de que todos fueron testigos de eso, pero que al comprometerse cambió su vida, “no hay secretos para descubrir. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido”.

Posteriormente explicó las razones por la que decidió alejarse de su esposo. "En este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma para dejar atrás una vida anterior. Estoy más sana y feliz que nunca. Pueden decir muchas cosas de mí, pero no soy una mentirosa. Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente de donde estaba cuando era más joven".

Es de entero conocimiento que Miley Cyrus disfrutó de unas vacaciones junto con Kaytlin Carter mientras que Liam Hemsworth decidió alejarse de su vida pública en Hollywood para hospedarse en la casa de su hermano Chris y su familia en Australia.

