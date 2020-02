Las fuertes polémicas que giraron alrededor de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito

El Chavo del 8 sin duda siempre será una de las producciones mexicanas más queridas de todos los tiempos. La historia de un niño huérfano que vive en una vecindad con amigos y padres consiguió colocarse en el corazón de cientos de televidentes.

El protagonista y creador de la aclamada serie fue Roberto Gómez Bolaños, quien cumpliría hoy 91 años y era reconocido como Chespirito. Después de su fallecimiento, en 2014, sus creaciones cogieron más fuerzas y sentidos homenajes hicieron en su honor.

A pesar de todo lo bueno que gira alrededor de las creaciones de Gómez Bolaños, han salido a la luz algunas acusaciones que empañan la buena imagen con la que siempre gozaron.

La acusación que más llamó la atención fueron las declaraciones de Carlos Villagrán, el actor que interpretó a “Quico” aseguró que Roberto Gómez Bolaños tenía una relación de amistad con narcotraficantes colombianos. Villagrán dijo que Chespirito aceptó actuar en diferentes fiestas organizadas por grupos al margen de la ley.

"Llegaron a ofrecerme hasta un millón de dólares, y eso me causó escalofríos", dijo el actor, quien negó su participación en estas festividades.

Otro de los momentos más incómodos que se vivió fueron las afirmaciones de María Antonieta de las Nieves contra su compañera de set Florinda Meza. La actriz que interpretó a la “Chilindrina” sostuvo que Florinda no solo mantuvo una relación con Roberto Gómez Bolaños, sino que también estuvo saliendo con Villagrán y con uno de los productores de la serie.

No bastándole con lo que ya había dicho, De las Nievas agregó que "no conozco a una esposa que se haya entregado tanto a un hombre como Florinda Meza con Roberto. Le hacía su comidita, lo atendía muy bien. Todo hubiera estado bien, de no ser porque existía una esposa y seis hijos", acusándola de ser la responsable del divorcio de Gómez Bolaños con la madre de sus hijos.

Unos años después de conocerse el final de las grabaciones de la aclamada serie, comenzaron a coger fuerza los rumores de la batalla incansable que lideró Chespirito contra algunos protagonistas de la serie que buscaban utilizar las identidades de los personajes para beneficio propio. Sin embargo, dejó de ser un rumor y se confirmó los duros conflictos que mantuvo Gómez Bolaños con Carlos Villagrán, Rubén Aguirre y Edgar Vivar.

Hace unos meses publicaron en redes sociales un fragmento de un capítulo en donde Bolaños interpreta al Doctor Chapatín, en este episodio, el médico que es un hombre de avanzada edad normaliza la situación de salir con niñas de 14 y 12 años. Las críticas no se hicieron esperar y fuertes comentarios de rechazo inundaron las redes.

Otro capítulo que generó gran polémica fue en el que aparece “Chilindrina” siendo víctima de un corte de pelo por parte del Chavo, aunque existía la duda que esta escena fuera real, el actor Edgar Vivar (Don Barriga) confirmó que a María Antonieta de las Nieves sí le cortaron el pelo.

Roberto Gómez Bolaños nunca negó su postura política, esto generó que un grupo de televidentes lo admiraran más, mientras que otros mostraron su repudio. Chespirito en las elecciones de 2000 y 2006 apoyó de forma activa las campañas presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón. Para el 2007, junto a organizaciones religiosas, Gómez lideró una fuerte campaña para mostrarse en contra de la despenalización del aborto con el eslogan “Abortemos la ley, no la vida”.