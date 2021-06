Laura Acuña afirma que en Colombia no se apoya el talento y la experiencia

La reconocida conductora de televisión, abogada, modelo y mamá se ha sumado a la lista de talentos que Caracol Televisión ha reclutado para hacer parte de sus producción más importantes.

Luego de despedirse del Canal RCN, lugar en el que formó su carrera y fue considerada como una de las mejores presentadores del país, ahora los colombianos la podrán ver como la nueva coequipera de Laura Tobón en la Voz Kids, en su formato 'Senior'.

Sobre este nuevo reto, la santandereana comentó que "no estoy asustada porque la emoción me gana. Me pienso gozar este reto. Son 16 años de estar en este oficio haciendo muchos formatos y tengo mucho que aprender de Laura Tobón y esta faceta en este nuevo canal".

Sobre los comentarios negativos que se han generado sobre su participación en el programa de talentos musicales, señaló que "en Colombia no se apoya a las personas con experiencia, no solo en la televisión, sino en otras carreras. Falta reconocimiento a una trayectoria".

Laura hizo parte de la competencia de Caracol por más de 10 años en espacios como Muy buenos días, Noticias RCN y el Reinado Nacional de la Belleza. Ahora, también le ha apostado a YouTube con su propio programa de entrevistas, junto con la exdirectora de entretenimiento del mencionado noticiero, Cristina Estupiñan. Sobre el futuro de este formato, aseguró que sigue firme para una segunda temporada.

