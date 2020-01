Laura Londoño habla de su papel en 'Loco por vos'

La película fue dirigida por Felipe Martínez y protagonizada por Laura Londoño y Roberto Urbina. Su protagonista cuenta de qué se trata: “Es una historia que se repite un montón y es la rivalidad con personas de otras ciudades, en este caso lo vamos a ver entre los paisas y los rolos”.

Un rolo tendrá que luchar por el amor de una paisa, algo que no está alejado de la realidad y que se refleja en la película. “Lo que más me gusta de esta película es que es un género, que creo, no se ha hecho en Colombia. Es un género muy bonito. Me encanta la comedia romántica”.

La actriz paisa contó sus planes para el 2020, está trabajando en una nueva producción, de la cual no puede dar mucha información, pero se espera que sea una abogada totalmente diferente a su papel de Julia en ‘La ley del Corazón’.

