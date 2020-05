¿Laura Londoño podría ser la nueva protagonista de ‘Café con Aroma de Mujer’?

Desde que Telemundo dio a conocer que Carmen Villalobos y William Levy estarían en la adaptación de la novela colombiana ‘Café con Aroma de Mujer’, las redes sociales se conmocionaron diciendo que serían los protagonistas, pero rápidamente el canal lo tuvo que desmentir.

Lo cierto es que sí harán parte del remake, pero la colombiana, Carmen Villalobos, será su antagonista.

Puede leer: Noel Schajris lanza canción dedicada a su hijo, ‘Hijo del Mar’

Luego de esto, se empezó a especular que Laura Londoño, también colombiana, daría vida a la Gaviota. Frente a estos rumores, la actriz contó que “por ahora son proyectos maravillosos que nos ponen muy felices”.

“Realmente tengo el proyecto quieto porque no es una realidad inmediata, porque la realidad nos cambió a todos. Me lo propusieron y dije que sí, que encantada. En este momento toca dejarlo solo como un proyecto porque todavía no se ha retomado como una realidad”, añadió Laura.

Habrá que esperar a que baje el riesgo del contagio por el coronavirus para conocer el cast de la novela colombiana.

Le puede interesar: ‘Rímalo’, el concurso virtual en el que el freestyle y el rap son protagonistas