Le voy a demostrar a toda Colombia que voy a volver a bailar champeta: Daniella Álvarez

La exseñorita Colombia, Daniella Álvarez, reveló a inicios del fin de semana que debido a complicaciones en su salud, debía someterse a una cirugía para amputar su pie izquierdo.

Lea en La W: ¡Pronta recuperación! Cirugía de Daniella Álvarez finalizó con éxito

Desde su recuperación, Álvarez habló con La W sobre esta experiencia y dijo que “siento que este era mi destino, el plan que Dios tenía para mí (...) yo venía tratando de salvar mi pie desde hace un mes”.

Además, contó que después de varios procedimientos para salvar su pie y ver que la necrosis avanzaba, los médicos le dijeron que debían amputárselo “yo no imaginaba mi vida sin mi pie, porque me gusta bailar, pero eso fue una llorada, yo misma dije 'es mi vida o un pedacito lo que se me va a ir'. Entonces ahí le dije a mi familia que aceptaba mi situación”.

También, aseguró que “no he sufrido, mi familia dice que soy extraterrestre porque estaban preparados para ello. Me siento emocionada de salir de la clínica para iniciar mi recuperación”.

Respecto a si en algún momento se preguntó las razones por las que esta viviendo esta situación de salud, dijo que "yo nunca me pregunto "por qué a mí", porque sé que este es el plan que Dios tenía para mí" y recordó que siempre quiso ser un ejemplo de superación para los otros, por lo que, considera este es una oportunidad para poder lograrlo.

Daniella, mencionó que a sus 11 años tenía muchos sueños dentro de los que se encontraba ser Señorita Colombia, para poder ser presentadora y que, más adelante quería casarse y tener hijos. "Ese último sueño viene en camino, el novio ya está, tengo a alguien que me ha abrazado en todo esto y es el más orgulloso del mundo. Los planes son ir a Mallorca, España".

Adicional a eso, afirmó que desea tener su propia fundación en la que pueda ayudar a personas que pasen por situaciones similares o a soldados.

Finalmente, señaló que desea que las personas la vean y digan “wow”, gracias a que se ha recuperado, pues quiere ser un ejemplo para quienes la siguen. “Le voy a demostrar a toda Colombia que voy a volver a Champeta” puntualizó.