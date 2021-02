Lo que hacía Daft Punk era una obra de arte: Boston Bun

Después de 28 años, el legendario dúo francés Daft Punk anunció su separación el pasado 22 de febrero. Una de las bandas más icónicas del French Touch dejó un legado inmenso.

En Sigue La W habló Boston Bun, artista de este género musical, sobre qué significa la separación del famoso dúo, cómo influenció en su música y qué puede esperarse del French Touch en el futuro.

Explicó que “en el momento en el que me enamoro de Daft Punk no sabía que era música para bailar, me gustaba las mezclas. Luego tomé conciencia que esto era música para bailar y era una obra de arte.

Sobre la razón por la que se separaron indicó que “no puedo dar una explicación precisa, pero eran muy fieles a su concepto y de pronto ellos se dieron cuenta que ya no había nada qué hacer”.

Además, señaló que “la particularidad que ellos tenían era lograr emociones, por eso, a uno con las canciones de Daft Punk se le salen sonrisas”.