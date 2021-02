“Liberen a Britney Spears”, el documental que habla sobre la vida de la cantante

En diálogo con Sigue La W, Samantha Stark, directora del documental Framing Britney Spears, habló sobre cómo los medios de comunicación fueron los responsables del trato que recibió, la lucha legal contra su padre y cuál era el objetivo principal de la famosa artista.

“Los medios tienen una responsabilidad con lo que pasó”, aseguró Stark, puesto que “fueron muy misóginos con ella, le preguntaban si era virgen, comentaban sobre sus senos y la llaman prostituta”. “Sin duda tuvieron alguna responsabilidad sobre el trato de ella recibió”.

Si bien “no sabemos el diagnóstico médico de Britney, parece que ella quería rebelarse contra las personas que querían encerrarla”, comentó la directora del documental, añadiendo que este mundo del espectáculo “esperaba que ella cumpliese un papel del cual no podía salirse”. “Los paparazzi no dejaban de perseguirla, ni cuando vivió una depresión post parto. No fue nada fácil”.

“En ese momento no éramos capaces de darnos cuenta de lo que estaba pasando. Con la perspectiva del tempo nos cuestionamos cómo pudo haber pasado esto”, señaló.

Le puede interesar:

“Escuchando sus entrevistas a lo largo de los años”, dijo Stark, Britney “siempre quiso tener una familia como objetivo principal, ser cantante no era su prioridad. Sin embargo, no lo logró alcanzar”.

Sin embargo, afirmó que “Britney es una madre maravillosa, organizó un lugar seguro para instalar un trampolín, pero el problema fue de la pérdida de la custodia, ella sufrió bastante cuando se separó de sus hijos por los tratamientos mentales”.

En cuanto a la lucha legal contra su padre, Stark aseveró que la artista estadounidense “ha estado atrapada en este problema legal por 13 años. No puede controlar nada de su dinero, dónde vive ni quiénes son sus doctores”.