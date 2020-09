'Lo que se ve no se pregunta', la respuesta de la hermana de Jessi Uribe sobre su excuñada

Por medio de varias historias en Instagram, la hermana de Jessi Uribe, Tatiana Uribe, respondió algunas preguntas de sus seguidores entre ellas varias relacionadas con su relación con la exesposa del artista, así como con Paola Jara.

"Es una pregunta que me hacen muchísimo y son cosas de las que no me gusta hablar, pero como dijo el gran filósofo Juanga, lo que se ve no se pregunta", contestó Tatiana con meme incluido. También aseguró que no ve a sus sobrinos.

Acerca de su trato con Paola Jara, la actual pareja de Jessi, aseguró que "es una mujer sencilla, muy especial, es realmente una vacana". También dijo que es feliz de ver a su hermano con la cantante: "Pao es la pareja actual, es a la persona que ama y con la que quiere estar, es mi hermano y siempre voy a estar ahí para apoyarlo y verlo feliz porque se lo merece".