Los malos momentos de Lana Rhoades en la industria porno

En el podcast ‘3 Girls 1 Kitchen’, Lana Rhoades, que en realidad se llama Amara Maple señaló como tuvo que padecer diferentes situaciones difíciles cuando era actriz porno.

La ahora modelo, ‘influencer’, ‘vlogger’ y ‘podcaster’, comentó que, a pesar de su difícil infancia en la ciudad de Chicago, desde los 12 años, soñaba con trabajar en películas porno, cuando veía a las estrellas de la televisión.

“Quería escapar de la situación que tenía en casa. Me escondía en el armario, miraba la película ‘Las chicas de al lado’ y fantaseaba con tener 18 años y hacer eso”, afirmó.

La modelo nunca pensó en lo que tendría que someterse al realizar este tipo de escenas para adultos, además confesó que era un poco ingenua cuando comenzó en la industria.

“Esto va a demostrar lo ingenua que era, pero cuando me metí por primera vez en el porno no sabía que tendría que tener sexo. (...) Realmente no pensé en los actos que iba a tener que hacer para ser una estrella del porno", señaló.

Asimismo, criticó la industria pornográfica al advertir sobre los límites a los que ha llegado afectando algunas veces la salud de los actores y actrices. “Están sucediendo cosas realmente locas que dañan los cuerpos de las personas por el resto de sus vidas”, dijo.

Si bien la modelo de 24 años no sufrió alguna afectación física, si tuvo momentos que la afectaron de forma emocional.

“Hubo tres o cinco escenas que fueron realmente traumáticas para mí, ya sea que me enviaron a un set con alguien que era demasiado mayor, o me presionaron para hacer algo que tenía miedo de hacer porque era demasiado extremo”, afirmó.

Tras haber dejado la industria, comenzó a trabajar como creadora de contenido alcanzando los 15 millones de seguidores en Instagram, y según el ‘Daily Star’ la vlogger posee dos casas, tres autos de lujo y su propio imperio comercial.

