Los memes inspirados por el nuevo look de Messi

Lionel Messi sorprendió con un nuevo look durante el partido del martes contra Atlético de Madrid. Y no es para menos, pues la estrella azulgrana tenía la oportunidad de llegar a sus 700 goles como profesional. Meta que cumplió a cabalidad.

Los internautas tampoco dejaron pasar la oportunidad, por lo que rápidamente dejaron fluir su creatividad e inundaron las redes sociales con divertidos memes.

Algunos usuarios compararon su peinado con el de 2015, cuando ganó la Copa del Rey, Liga de España y Champions League con el Barcelona. Otros encontraron similitudes entre ‘la pulga’ y el protagonista de la serie británica “Peaky Blinders”, Thomas Shelby. Pablo Marmol, de ‘Los Picapiedra’, el líder norcoreano Kim Jong-un y el personaje de Back to the Future George McFly también aparecieron como la "posible inspiración” del futbolista para su peinado.

#BarcaAtleti did messi go to the same barber as kim jong-un ? pic.twitter.com/gbpHxVfzmH