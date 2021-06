Los memes más divertidos que dejó el partido entre Colombia y Venezuela

Wuilker Faríñez, exarquero de Millonarios, se llevó los elegios luego de sus fantásticas atajadas ante Colombia en la segunda jornada de la Copa América.

Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Edwin Cardona, Miguel Ángel Borja, entre otros intentaron vencer al guardameta, pero siempre encontraron un arquero seguro tras sus remates y las redes sociales no lo dejaron pasar.

Lea aquí: Abogado habría denunciado a periodista por decir que Colombia es un “equipito”

Aunque la Tricolor se mostró superior al combinado venezolano no pudo definirlo en el marcador que finalizó con otro empate 0-0, que se suma a la lista tras el resultado obtenido frente a Perú en Copa América.

Le puede interesar: Así reaccionó la prensa venezolana e internacional al empate de Colombia

"Increíble partido que no ganamos, por culpa de Fariñez", "James debe estar disfrutando que Colombia no pudo con Venezuela" y muchos otros comentario y mensajes se hicieron virales en las redes sociales, que no perdonaron el desempeño del equipo.

Colombia no pudo con Venezuela. pic.twitter.com/vSwyENx6N6 — Gol Garra (@ElGolGarracol) June 17, 2021

—¿Qué dicen los medios a esta hora, Marina?

—Dar teta es de pobres.

—Del partido...

—Ah. — Disfuncionario (@Paterpau) June 17, 2021

Que portero es Wuilker Fariñez, increíble todas las que salvó contra Colombia. Crack, ídolo, bestia, maquina, leyenda, macho Alfa, nuestro nuevo presidente 🇻🇪 pic.twitter.com/CkKWPhHnwr — Javierhalamadrid (@Javierito321) June 17, 2021

Resumen del Venezuela - Colombia hoy:



wuilker Fariñez y los demás #Vinotinto #CopaAmerica pic.twitter.com/T0QLLkOzn0 — Juan David Rojas (@juandavidrrz) June 17, 2021