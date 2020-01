Los nuevos integrantes del Rock & Roll Hall of Fame Whitney Houston, Notorious B.I.G., Nine Inch Nails, Depeche Mode, T. Rex y The Doobie Brothers son las nuevas figuras de este año.

Los ganadores del 2019 fueron Radiohead, the Cure, Janet Jackson, Roxy Music, Stevie Nicks, Def Leppard y the Zombies. Foto: Getty Images