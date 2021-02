Los solteros más codiciados de Hollywood

A pesar de que sea difícil de creer, existen talentosos y atractivos actores y actrices que decidieron pasar sus días como solteros, sea por tranquilidad, o porque sencillamente no han encontrado al amor de sus vidas.

Son muchos los artistas que actualmente se encuentran solteros, sin embargo, algunos de ellos estuvieron casados y han tenido maravillosas historias de amor que muchos pensamos no llegarían a su fin.

Aunque ninguno de los famosos que les mostraremos ha afirmado que se encuentra en alguna relación, algunos de ellos han decidido empezar su propio camino en el amor bajo sus propias reglas, lejos de las cámaras y del público.

Los solteros más codiciados del momento:

Brad Pitt



Desde que terminó su matrimonio con Angelina Jolie, el actor se ha enfocado en su carrera, aunque en algunas ocasiones se le relacionó con su ex, Jennifer Aniston, durante la cuarentena generada por el coronavirus.

Aunque Pitt no ha revelado tener algún romance, al parecer se encuentra teniendo una aventura de bajo perfil con la actriz Alia Shawkat, con la que se le ha visto teniendo algunas citas.

Charlize Theron



La actriz sudafricana, madre de dos niños adoptados, ha tenido varias relaciones serias, pero continua sin casarse o comprometerse y parece que no es algo que esté en sus planes o por lo menos, así lo reveló a la revista Glamour: “He estado soltera durante 10 años. Estoy sorprendentemente disponible”.

Theron también reveló que, aunque ha querido tener un compañero de vida, encontrarlo no ha sido nada fácil.

Jon Hamm



El actor estuvo en una relación de casi 20 años con la actriz Jennifer Westfeldt la cual llegó a su fin en el año 2015.

Desde que terminó su romance de tantos años, Hamm ha querido encontrar el amor, pero no ha tenido suerte: “Después de estar en pareja durante tanto tiempo, volver a estar solo no es nada fácil. En este tiempo descubrí que, en realidad, la soltería apesta”.

Jennifer Aniston



Luego de terminar su matrimonio de dos años con Justin Theroux, la actriz se ha mostrado soltera y reveló que "no está saliendo con nadie y que tampoco estaba con ganas”.

A pesar de que muchos fanáticos soñaron con ver a Aniston de regreso con Brad Pitt, la pareja pasó página y solo son buenos amigos.

Angelina Jolie



Desde que se separó de Brad Pitt la actriz ha estado soltera, sin embargo, se le ha relacionado con algunas personas como el actor Colin Farrell, a quien fue a apoyar con cuatro de sus hijos a la premier de ‘Dumbo’ en Los Ángeles, Estados Unidos.

A pesar de que la actriz ha estado soltera, en algunas ocasiones ha revelado que no ha sido fácil para ella: “Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, eso saca toda la fuerza que tengo y me recuerda que puedo ser fuerte”.

Bradley Cooper



El popular actor ha sido duramente criticado por algunas personas luego de que su exesposa Jennifer Esposito asegurara que era “arrogante y un maestro de la manipulación”.

Desde que finalizó su relación con la modelo rusa Irina Shayk por rumores que lo involucraban sentimentalmente con Lady Gaga, el actor se ha mostrado solo y ningún paparazzi ha logrado captarlo con alguna mujer.

Tom Cruise



A pesar de que el actor estuvo casado con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, sus relaciones no funcionaron.

Luego de su separación con Katie Holmes en 2012, el actor ha sido muy reservado con sus relaciones y diferentes medios aseguran que quiere mantenerse soltero para no alejarse de la Cienciología.

Selena Gomez



La actriz y cantante, que ha tenido romances con Justin Bieber, The Weeknd, Nick Jonas, entre otros, reveló que se encuentra soltera por elección y que está trabajando mucho en el amor propio.

Recientemente, Gomez habló sobre el significado de su sencillo ‘Boyfriend’, una de las canciones más especiales para ella: “Boyfriend es un tema alegre sobre caer y volver a levantarse una y otra vez en el amor, pero también sabiendo que no necesitas a nadie más que a ti mismo para ser feliz. Quiero dejar en claro que un novio no está cerca de mi lista de prioridades”.