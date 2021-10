Mandíbula reaparece en un video tras 10 años de ausencia por su grave enfermedad

Marcelino Rodríguez, más conocido por los colombianos como 'Mandíbula', fue visitado por su excompañera de Sábados Felices Patricia Silva en su casa. La humorista compartió con sus seguidores un corto video en el que saludaba a Rodríguez y a su familia.

El actor y comediante bogotano tuvo que alejarse de su trabajo en Caracol Televisión tras se diagnosticado con alzheimer hace 10 años. En la grabación compartida por Silva, Gloria Grajales, la esposa del hombre, se mostró agradecida con el canal confirmando que mensualmente reciben el sueldo de Rodríguez.

“Le agradezco primero a Dios, a ustedes que no me lo abandonan y también a Caracol Televisión. Caracol es el que nos sigue suministrando el dinerito. A él no me lo han abandonado para nada. Todas las noches oro a esa empresa porque ellos son de un corazón bello”, aseguró Grajales.

En el video se le puede ver sonriente y respondiendo con sus gestos a la conversación de Silva, quien manifestó su cariño hacia el hombre: “’Mandíbula’. Mi ‘Mandi’, hermoso saluda. Y ¿cómo era que le decían?, ¿Glándula?”.

En 2012 fue diagnosticado con alzheimer, una enfermedad degenerativa que afecta la memoria y varias funciones mentales, motivo que lo llevó a alejarse del popular programa de humor colombiano.