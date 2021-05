María Fernanda Cabal dice que Comité del Paro sigue órdenes de Santos

En medio del paro nacional que cumple este miércoles 22 días lleno de plantones y manifestaciones pacíficas, pero también de hechos de violencia en los enfrentamientos entre los algunos protestantes y miembros de la fuerza pública, siguen las opiniones encontradas de políticos en redes sociales.

En los últimos días se han intercambiado mensajes entre líderes de opinión como el senador Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, trinos que han generado aún más división entre la sociedad colombiana que afronta una de los momentos más difíciles de la historia.

En redes sociales han quedado evidenciadas las agresiones tanto a los protestantes como a la fuerza pública en las calles de las principales ciudades del país.

Ante esto, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal ha compartido varios trinos controversiales como en el que aseguraba: “no hay que parar ante cualquier perro que ladre”, mensaje que generó cientos de comentarios tanto a favor, como en contra.

No hay que parar ante cualquier perro que ladre

Y es que, según la senadora, durante el paro estarían amenazando a comerciantes y trabajadores por no “producir”, reprochando que el Comité Nacional del Paro no rechace estas acciones.

Asimismo, aprovechó para mencionar que el Comité del Paro sigue órdenes del expresidente de la República Juan Manuel Santos.

Amenazar comerciantes por no marchar, amenazar trabajadores de fincas para no producir, son acciones criminales y NO VEO al Comité del Paro (bajo órdenes de Santos)rechazándolas. Señalar a las autoridades de asesinos es ocultar su propia responsabilidad. #inversionRevolucionaria