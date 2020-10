Martha Isabel Bolaños le da vida a ‘Amparo Arrebato’ en nueva novela

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños estuvo en La Hora del Regreso para hablar sobre su papel en una nueva novela de Telepacífico en la que interpreta a ‘Amparo Arrebato’.

“Estoy muy feliz, literalmente estoy en mi salsa porque soy caleña de sepa, luego de estar varios años fuera de mi ciudad todos me reciben por la puerta grande (…). Estoy feliz actuando y bailando, es lo que más me gusta”, dijo.

“Les prometo que verán una historia de luz, de pasión, de energía, de chontaduro y está quedando de infarto”, añadió.

Por otro lado, Bolaños explicó de dónde viene su afición por el baile y su experiencia en la salsa para el personaje.

“Cuando me lo propusieron me maté de la risa. Mi mamá me enseñó a bailar desde los 4 años, no soy bailarina como los de hoy porque son genios y acróbatas, pero soy bailadora de barrio: comencé con la rumba a los 14 años, entonces me sé toda la vida de la salsa”, señaló.