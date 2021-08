"Me la hackearon”: Alejandra Azcárate explica qué pasó con su cuenta de Twitter

Alejandra Azcárate, después de varios días de estar ausente, apareció una vez más en esta red social para contarle a sus seguidores que fue lo que pasó, y aclarar los supuestos rumores de que había cerrado este espacio.

Azcárate, por medio de una publicación, afirmó que su cuenta de Twitter fue hackeada desde Turquía, y “gracias a la eficiencia del equipo de Twitter Latam la pudimos recuperar”. En el trino, la comediante aprovechó para agradecerle a sus seguidores por todo el apoyo y cariño.

Por su parte, la presentadora colombiana también hizo referencia a quienes ella llama “detractores”, señalando que le “encanta que me hayan dado esta extrema importancia volviéndome tendencia a punta de ilusiones suponiendo que me habían amedrentado".

También se refirió a los mensajes que le han escrito después de que se confirmara que una avioneta cargada con droga, que hace parte de la empresa en la cual su esposo estaría involucrado. "Me alaga el interés que me demuestran y la popularidad que me generan ya que siempre la sabré capitalizar".

En julio, la modelo y presentadora Alejandra Azcárate, a través de un video publicado en redes sociales, se pronunció acerca de la difícil situación que vivió junto a su marido desde finales del mes de mayo.

La polémica se desató luego de conocerse la noticia de la captura del piloto Juan Camilo Cadena Botero y el ayudante de carga Harold Darío Rivera Toleda, quienes se encontraban a bordo de un avión que despegó del aeropuerto Guaymaral Flaminio Suárez Camacho de Bogotá el pasado 23 de mayo. En la aeronave fueron hallados alrededor de 440 kilos de cocaína.

Posteriormente, se conoció que la aeronave, interceptada en el aeropuerto El Embrujo de la Isla de Providencia y Santa Catalina (Archipiélago de San Andrés), se encontraba registrada a nombre de la empresa Interandes Helicopters S.A.S, propiedad de Miguel Jaramillo Arango (esposo de la actriz y presentadora) y Fernando Alonso Escovar.

En el video, la actriz reflexionó que resulta increíble cómo a los seres humanos les puede “cambiar la vida en un segundo, por un millón de razones”.