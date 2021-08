"No somos sujetos procesales": Alejandra Azcárate habla de su situación judicial

La actriz y modelo ha reaparecido en el ojo público en Colombia luego del escándalo que envolvió la empresa de su marido, Interandes Helicopters S.A.S, propiedad de Miguel Jaramillo Arango y Fernando Alonso Escovar con una aeronave encontrada con un cargamento de 400 kilos de cocaína en San Andrés.

Por este hecho, Azcárate, una de las mujeres más exitosas de la comedia y la farándula colombiana, fue duramente señalada y dejada por fuera, al parecer, de campañas de publicidad y proyectos laborales por el escándalo que manchó su carrera.

Aunque se alejó por unos dos meses de las redes sociales, y recientemente, al parecer, decidió cerrar su cuenta de Twitter, la comediante ha ido publicando tímidamente en su Instagram.

Recientemente, en medio de una dinámica de 'preguntas y respuestas' de su cuenta de Instagram, la mujer se sinceró sobre los estragos físicos que le ha provocado la polémica en la que se ha visto envuelta por la situación legal de su esposo.

“Normalmente bordeo los 60 kilos. Yo mido 1,78. Pero ahora creo que estaré en 55 kilos, tal vez. Estoy hecha una garra”, aseguró.

También en ese mismo espacio aprovechó para ratificar su inocencia: "En la vida en general no, no peco por inocente, creo que soy una mujer bastante sagaz; ahora, si te refieres al otro asunto te informo, para que no creas en todo lo que lees en medios de comunicación: yo no soy sujeto procesal, de hecho mi esposo tampoco, así que no solo soy inocente, ambos lo somos”, comentó.