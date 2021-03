"Me pegaba, me tiraba contra la pared": Katherine Porto denunció maltrato intrafamiliar

En una entrevista que le concendió a Pulzo, la actriz cartagenera confesó que fue víctima de maltrato por parte de una exnovio, que conoció luego de su diviorcio.

Según relató al medio, el hecho ocurrió en medio de una fiesta de cumpleaños en la que se encontraba rodeada de su familia y amigos. En dicho evento, el sujeto la tomó agresivamente, la encerró en el baño del lugar y empezó a propinarle una fuerte golpiza.

Lea aquí: Ponen en venta uno de los carros más queridos por Pablo Escobar en $10.000 millones

“Me pegaba, me tiraba contra la pared, y yo no me pude defender. Yo lloraba con fragilidad, y solo le decía ‘por favor no me hagas esto'”, reveló la artista.

Ampliando en la información, dijo que lo único que pudo hacer fue hacerle señas a uno de sus hermanos, pero este no entendió lo que trataba de decirle. Además, no recibió ningún tipo de ayuda de los asistentes a la fiesta, porque pensaron que la pareja que había encerrado en el lugar para tener un momento más íntimo.

Le puede interesar: La gran herencia que les dejó Armando Manzanero a todos sus hijos, menos al peruano

Porto terminó el relato contando que luego de la fuerte golpiza, el hombre la dejó por fuera del edificio y se fue en un taxi, dejándola a la deriva.