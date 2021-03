Ponen en venta uno de los carros más queridos por Pablo Escobar en $10.000 millones

El narcotraficante colombiano Pablo Escobar es recordado por su brutalidad, el asesinato de cientos de personas y la crueldad de sus ataques a la población.

Sin embargo, la historia también señala a Escobar como un coleccionista de obras de arte, armas y automóviles de lujo. Esta última fue una de sus aficiones más notables, se sabía que era un aficionado a la velocidad.

Por esta razón, el narcotraficante compró un automóvil Porsche 911 RSR modelo 1974 que fue conducido por el piloto brasileño de la Fórmula 1 Emerson Fittipaldi.

En total, el automóvil fue utilizado en 15 carreras profesionales entre las que destaca la de las 24 horas de Daytona en 1978.

El vehículo fue puesto a la venta por la compañía duPont Registry que destaca entre sus dueños a Escobar y al empresario Roger Penske. El valor sería de 3 millones de dólares, más de $10.000 millones.

1973 Porsche 911 IROC RSR for sale in USA. More info and price on eBay AD by the seller: https://t.co/hBderjNT66



This is the Fittipaldi car. The chain of ownership is unbroken, and includes ownership by drug lord Pablo Escobar who raced it with 935 bodywork pic.twitter.com/PzlRz0XCoO