Me siento muy agradecida de haber pertenecido a las Spice Girls: Mel C Melanie Chisholm, la icónica 'Sporty Spice', habló en W Fin de Semana sobre su carrera musical después de las Spice Girls y nuevo sencillo y video 'Who am I'.

Hacer parte de las Spice Girls me cambió la vida: Melanie C. Foto: Getty Images