Me siento muy bien, solo quiero salir al escenario, dar el 100% y rockear: Bret Michaels

Bret Michaels, vocalista de la afamada banda de Glam Rock Poison, presenta su autobiografía "Auto-Scrap-Ography", el primer volumen –en total serán tres- de las historias de su vida reunidas en un libro.

Cuando escuchamos el nombre de Bret Michaels, inmediatamente vienen a nuestra mente canciones de Poison como Nothin’ But a Good Time, Fallen Angel, Every Rose Has Its Thorn, I Won’t Forget You y muchas más. Por eso, tras conocer ese ‘sello Poison’ que unifica el estilo de la banda norteamericana, la primera pregunta de la entrevista en La Hora del Regreso tuvo que ver con el nacimiento de la agrupación en los primeros años de la década de los 80, en ese entonces conocidos como ‘Paris’.

"La historia está en "Auto-Scrap-Ography". Empezamos como una banda de garaje con Rikki Rockett, en el sótano de mi casa. En un capítulo cuento cómo viajamos por el Estados Unidos y cómo pusimos todo nuestro tiempo a pagar las deudas. Así fueron los inicios de Poison como agrupación”, resumió Bret.

La estética de Poison, propia del estilo Glam, es definida por Bret como ‘una fiesta audiovisual’, "tomábamos lo que encontrábamos (para vestir), era una combinación entre lo gitano y la energía que sentíamos en el escenario”.



Los integrantes de Poison y su particular estilo. Foto: Getty

La música de Poison conquistó los corazones de la juventud en los 80 –hoy lo sigue haciendo-, "en esa época intentábamos hacer música popular y divertida, era un buen tiempo para hacer rock".

Bret agregó que ‘Auto-Scrap-Ography’ contiene muchas historias jamás contadas de Poison y su vida, además, miles de fotos nunca antes vistas.

Sobre el Tour de Poison con Def Leppard, Motley Crue y Joan Jett, y que quedó en ‘stand by’ debido a la pandemia del coronavirus, Bret indicó que por ahora los más importante es proteger la salud de todos músicos y fans, por eso, esperarán a que la situación mejore.

Bret Michaels también habló sobre su salud. Durante toda su vida ha sido diabético tipo 1, por que debe inyectarse 5 veces al día, fue operado de una hemorragia cerebral y también tuvo un cirugía de corazón. Pese a esto, el rockstar asegura sentirse muy bien y promete volver a los escenarios para dar el 100% y rockear como le gusta.

La ocasión de tener a Bret Michaels hablando en los micrófonos de La Hora del Regreso no podía pasar sin preguntar sobre su envidiable cabellera, la cual es casi una marca personal del vocalista de Poison.

“Me encanta tener el cabello largo, amo rockear. En el libro podrán ver fotos de cuando tenía 14 años y tenía el cabello largo", respondió Bret.



Imágenes nunca antes vistas de Bret Michaels, las cuales hacen parte de Auto-Scrap-Ography. Foto: Cortesía Bret Michaels

Le puede interesar: