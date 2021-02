Mi libro ha tenido un efecto terapéutico: Amarna Miller

Amarna Miller arrasa en las redes sociales y acumula cientos de miles de seguidores. Inició como trabajadora sexual a los 19 años con unas películas que ella misma produjo y dirigió (durante cinco años trabajó con su propia productora, Omnia-X).

Amarna escribió el libro ‘Vírgenes, esposas, amantes y putas’, en donde se evidencia un proceso de reconstrucción de su imagen que la ha convertido en una de las voces que defienden los derechos de la mujer y de las personas LGBTI.

“Hace como 5 años que no me dedico al porno, y este libro es como la culminación de mi activismo. Yo tuve una relación de maltrato, y cuando salí de ella me di cuenta que la pude haber evitado”, manifestó en La W.

De su experiencia escribiendo el libro, explicó que “ha sido un proceso largo, porque duré muchos años escribiéndolo, pero ha sido bonito porque ha tenido un efecto terapéutico. Mientras lo iba escribiendo, había capítulos que cobraban vida”.

Le puede interesar:

Sobre su pasado en el porno, indicó que “lo malo es que no me dejan de preguntar por eso, y lo bueno es que fue una experiencia bonita en su momento. Mi vida es muy buena y no ha habido ningún problema que haya estado en el mundo de la pornografía. Compruebo que el estigma por el trabajo sexual sigue existiendo”.

Frente a los retos que tiene el feminismo señaló que “todavía debemos liberarnos de batallas de puertas hacia adentro, todavía debemos hacernos una deconstrucción individual, por ejemplo, como en nuestro físico o de la sexualidad”.

Declaró que ahorita Instagram es la red social que más placer le da en todos los sentidos.