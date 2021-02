David Duchovny habló sobre su nueva novela “Truly Like Lightning”

Cuando los misteriosos monolitos comenzaron a aparecer y desaparecer en todo el mundo en noviembre, parecía un rompecabezas sacado directamente de "The X-Files".

Y por suerte para los fanáticos del exitoso programa de ciencia ficción, David Duchovny sabe exactamente cómo Fox Mulder habría manejado el curioso caso.

David Duchovny habló en W Fin de Semana sobre su nueva novela “Truly Like Lightning”, y explicó que “como padre de niños se tiene un enfoque importante de cómo se protegen de la cultura, y se trata de alejar a los niños de ésta. Medité mucho mientras escribía”.

Sobre el tiempo que duró escribiéndola, indicó que “la escribí muy rápido, duré 4 meses, lo que sí me tomó tiempo fue mirar la estructura”.

Le puede interesar:

“The X-Files era un tema de contar historias, como una visión que había en ese entonces. Yo había estudiado literatura, y ese personaje me ayudó sobre la trama, y eso fue algo que me llevó a escribirla”, señaló.

Frente a la música, expuso que “en 2018 lancé otro disco y estoy haciendo un tercero. En un futuro espero dirigir y volver a tocar”.