“Mi madre en Venezuela es más libre que usted”: mensaje de Aida Merlano a Duque

El paro nacional en Colombia ya cumple 10 días en medio de marchas multitudinarias, plantones en las principales ciudades del país, bloqueos y expresiones pacíficas, pero también en un entorno de violencia y excesos en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos manifestantes.

En un inicio, las protestas eran en contra de la reforma tributaria que había presentado el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, pero luego mostraron el inconformismo de un amplio sector de la población con el gobierno de Iván Duque.

En redes sociales las denuncias y los ataques han generado división entre los mismos colombianos, pues unos defienden y apoyan al mandatario y el proceder de la fuerza pública; otros reprochan con contundencia la violación de Derechos Humanos contra manifestantes.

Una de las mujeres que se unió a las críticas a Iván Duque y su gobierno fue Aida Victoria Merlano, hija de la exsenadora prófuga de la justicia colombiana, quien a través de un video en Instagram resaltó la falta libertad del mandatario para tomar decisiones.

“Señor presidente, hoy mi madre presa en Venezuela seguramente es más libre que usted porque me atrevería a afirmar que ya ni su conciencia le pertenece. Cuando uno dice ser empático debe saber que no es una cualidad selectiva. Yo hoy no quisiera estar en sus zapatos”, dijo.

“La culpa no es ni de este ni de aquel. Voy a resumir todos nuestros problemas en una misma causa: la falta de vergüenza de quienes nos gobiernan y la ambivalencia de quienes a diario alimentamos este sistema podrido. Usted es solo una pieza dentro de este engranaje de todo lo que está mal”, agregó.

Asimismo, le aseguró a Duque que “la gente se está dando cuenta de los horrores de su gobierno” y le resaltó el hecho de que el pueblo colombiano se unió.

“Se derrama la sangre de todos menos de quienes dan las órdenes. Lo bueno es que los amantes de plomo es lo que hay se volvieron amantes de la paz y piden que cese el paro; lo malo es que quieren la paz para verla desde sus balcones, porque el plomo es bueno echarlo, pero en el monte.

Finalmente, acompañó su texto con un último mensaje: “peor que la censura, es la autocensura, yo ya me cansé de callarme”.