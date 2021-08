"Migrantes de otro mundo”, un libro que relata el drama social en América Latina

En entrevista con La Hora del Regreso, la periodista y escritora colombiana María Teresa Ronderos, reveló que este trabajo periodístico se pudo realizar en colaboración con más de 26 de sus colegas de todo el mundo que, junto con ella, se atrevieron a vivir en carne propia el éxodo de miles de migrantes cubanos, haitianos, africanos y asiáticos en su camino por cumplir el llamado "El sueño americano".

"Muchas de estas personas de África y Asia no son extremadamente pobres, encontramos profesiones como periodistas, desarrolladores o profesores que tuvieron que salir por cuestiones económicas o la situación política", comentó.

Cabe destacar que cada año, entre trece mil y veinticuatro mil personas salen de África y Asia y atraviesan una decena de países latinoamericanos para intentar cruzar la frontera con Estados Unidos, o más allá, la de Canadá, para pedir asilo, protección.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Además, este proyecto busca abrir la mirada y buscar una perspectiva distinta de este fenómeno social y volcar los pensamientos para erradicar la xenofobia presente en esta parte del mundo, donde al menos un habitante originario de Latinoamérica ha soñado con buscar oportunidades en otro país.

"La xenofobia es producto de la ignorancia y el miedo. Vienen personas que no se parecen a ti, que no hablan tu idioma, y como no te puedes comunicar, lo calificas de indeseables. Hay muchos prejuicios", dijo la autora.

Este trabajo también explora la crisis sociales en el Darién, donde, por ejemplo, el gobierno de Colombia permite el paso de los migrantes transcontinentales, pero no se ocupa de averiguar cómo salen ni de la mano de quién, aunque sabe perfectamente que cada migrante, que toma el camino de la selva a pie o el del mar, en botes desvencijados y nocturnos, pone en grave riesgo su integridad y su vida, y que mafias peligrosas orquestan ese tránsito y se distribuyen las ganancias.

Este libro del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística será lanzado en el marco de la Feria del Libro de Bogotá.