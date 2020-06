¿Mintió? Las razones por las que Forbes sacó Kylie Jenner del listado de multimillonarios

En un artículo de la revista Forbes titulado, "Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es más una billonaria" la importante publicación reveló que eliminó a la empresaria porque aparentemente mintió e infló los números de su empresa para estar incluída en el listado de multimillonarios.

La menor del Klan Kardashian recibió en el 2019 el título como la billonaria hecha por sí misma más joven en el mundo.

La revista señaló que el contador de la familia le había proporcionado declaraciones de impuestos que sugerían que la empresa ganancias entre los 300 y 360 millones de dólares, cuando en realidad rondaron entre los 125 y 177 millones de dólares

Por su parte, la empresaria dijo en un trino que "pensé que este era un sitio de buena reputación ... todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas (...) nunca pedí ningún título ni intenté mentir para estar allí".

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period