Mujer recibe por error de un banco mil millones de dólares

En el estado de Florida, EE.UU., una mujer se llevó un gran susto cuando retiró 20 dólares de su cuenta y posteriormente descubrió que su saldo restante era de $999.985.855, con 84 centavos. Unos 3.8 billones de pesos.

Según informó el medio local de la Florida WFLA, la mujer todavía asombrada, se lamentó de lo mucho que le ha costado ponerse en contacto con el banco para esclarecer y solucionar lo que ella considera como un claro error.

Esto debido a que ha tratado de comunicarse con la institución bancaria pero sus llamadas eran constantemente rechazadas o respondidas por un sistema automatizado sin que le diera alguna solución a este error.

“¡Dios mío, estaba aterrorizada! Sé que muchos pensarían que fue una suerte increíble, pero yo tuve miedo", aseguró Julia Yonkowski, que con esa cifra se habría convertido de la noche a la mañana en una de las personas más ricas de ese país.

Yonkowski dijo también que no ha usado su cuenta bancaria desde que vio este error, ya que le produce mucho temor y además no gastaría ese dinero porque según ella “jamás haría eso porque no es mío".

