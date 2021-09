“No me da pena”: Gregorio Pernía se graduó de bachiller a los 40 años

El reconocido actor Gregorio Pernía, quien ha participado en varias series y novelas tanto de la televisión colombiana como internacional, generó elogios entre sus seguidores en redes sociales luego de revelar con orgullo que se graduó de bachiller a los 40 años.

Con un video a través de su cuenta de Instagram, Pernía aseguró que no le da pena haberse graduado de bachiller a esa edad. Incluso mencionó que algunas personas que han terminado sus estudios con honores le han hecho mucho daño al país.

“Quiero decirles que a mí no me da pena decirles que me gradué de bachiller a los 40 años, me apena otro tipo de cosas. Hay gente que se graduó a los 17 años con honores y han robado media Colombia, los presupuestos de la salud, la educación”, dijo.

De igual forma, el actor hizo un recuento de la preparación que ha tenido como actor durante varios años, pero decidió terminar su estudio como bachiller por la inspiración de su padre.

“La educación es sumamente importante, por eso quise graduarme. También estuve estudiando siete años expresión corporal, juegos escénicos, improvisación, historia del teatro, siete años en la Escuela de Arte Dramático para poder cumplir mis sueños”, mencionó.

“Graduarme como bachiller era uno de mis sueños. Había algo que me inspiraba a hacerlo, ese algo era mi padre. Él, que fue un héroe para mí, de gran corazón, generoso y solidario, se matriculó a los 48 años para estudiar derecho y se convirtió en uno de los mejores penalistas a sus 53 años”, añadió.

Finalmente, escribió en su publicación: “que mis hijos vean que nunca es tarde, que las cosas se ganan con esfuerzo y que siempre hay una esperanza”.