“No puedo creer que no judicialicen a tantos vándalos”: Epa Colombia

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, es una de las influencers colombianas que más polémica ha generado tanto por sus acciones como por sus comentarios en redes sociales.

El 22 de noviembre del 2019, la mujer vandalizó la estación de Transmilenio del barrio Molinos, por lo que le imputaron tres delitos: “daño en bien ajeno, instigación a delinquir y terrorismo”.

Tras un largo proceso en el que incluso le habían restringido usar redes sociales, Barrera ha construido una empresa que queratinas y todo tipo de productos de belleza.

Al ver los actos vandálicos durante las manifestaciones en el marco del paro nacional, Epa Colombia mostró su indignación a través de Instagram al ver que no judicializan a ninguna de estas personas, pero el Gobierno sí le “cerró todas las puertas”.

“Yo soy Daneidy Barrera, la que cometió tres delitos. Me equivoqué como cualquier ser humano, pero he venido pagando mis errores”, dijo.

“No puedo creer que tantos vándalos y nos los judicialicen, me parece injusto porque yo cometí el error y no he podido salir de Colombia a vender mis queratinas”, añadió.

Asimismo, en su publicación dejó claro su apoyo a quienes se manifiestan en paz porque reconoce que quieren tener una mejor vida.

“Yo sí quiero salir adelante, quiero ser un precedente, tú estás marchando porque quieres un futuro mejor y yo te apoyo”, mencionó.