¿No sabe cuál es el look trendy para Navidad? 5 ideas para deslumbrar en Nochebuena

En medio de las consecuencias y los cambios que dejó la pandemia por coronavirus, las fiestas de fin de año se han convertido en la oportunidad de devolver la alegría y la unión a todos los hogares del mundo. De nuevo las calles y fachadas se adornan con alumbrados de colores que dan un poco de luz a tanta oscuridad de los últimos meses.

Aunque las festividades navideñas de este 2020 sin duda alguna serán muy diferentes y muchas familias no podrán celebrar con grandes fiestas, las compras y deslumbrantes looks para Nochebuena no podrán faltar. Seguramente veremos varios atuendos elegantes, con mucho brillo y demasiada personalidad.

Sin embargo, si usted es de los que todavía no sabe qué prendas comprar o cómo combinar las que ya se tiene, a continuación, le dejamos 5 ideas de outfits para usar en esta Navidad:

El clásico rojo



Foto: Getty Images

El rojo es el color más representativo de la Navidad, por eso, puede elegir un look monocolor o incluir en su atuendo una prenda de este, como una falda o una blusa. Además, no tiene que ser necesariamente un rojo intenso, puede optar por una tonalidad más oscura o quizás una un poco pálida, pero sin llegar a los extremos.

Lentejuelas doradas



Foto: Getty Images

Puede irradiar en Nochebuena con un vestido de lentejuelas doradas, color muy navideño, o armar un atuendo con una blusa de estos pequeños adornos brillantes y combinarla con un jean azul o negro.

Atuendo navideño



Foto: Getty Images

Si usted es de las personas que es demasiado fanática de la Navidad, un clásico suéter con estampado navideño y un jean o pantalón negro puede ser su atuendo perfecto.

Look de dos piezas



Foto: Getty Images

Un blazer y una falda, o pantalón, del mismo diseño son la combinación ideal para lucir elegante y a la vez a la moda en las fiestas decembrinas.

Prendas de encaje



Foto: Getty Images

Como muchas otras modas que van y vuelven, las prendas de encaje nuevamente están siendo tendencia y para la celebración de Navidad son excelentes, pues dan un toque sofisticado y sensual.