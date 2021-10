"No se han dado las cosas": Ana Karina Soto reveló que perdió dos bebés

La cucuteña, que hace parte del elenco del matutino del Canal RCN 'Buenos días Colombia', habló sin tapujos de esta parte de su vida que permanecía oculta por medio de su cuenta de Instagram.

La presentadora, quien es madre de un niño llamado Dante junto al actor y productor Alejandro Aguilar, reveló la razón por la cuál con su pareja decidieron no tener más hijos, ante el interrogante formulado por sus seguidores.

Soto confesó que tuvo dos embarazados fallidos, uno antes que naciera Dante y uno después:

"Pocas veces les he hablado de este tema, así tan sinceramente como lo voy a hacer ahorita: yo tuve una pérdida antes de Dante y una después de Dante. No he tenido más hijos, pues porque no he podido tener más hijos", señaló la presentadora.

Afirmó que no está en sus planes futuros embarazarse y que el pequeño Dante será hijo único: "Saben que no me gusta el drama. Cuando me han hablado de este tema, por eso, he dicho que porque no se han dado las cosas, porque es el tiempo de Dios, porque sea cuando Dios quiera, pero, realmente, creo que ya no fue".