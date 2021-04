“Nunca he dicho que Dios no existe”: Margarita Rosa le salió al paso a las críticas

Poco a poco Margarita Rosa De Francisco se ha ganado un espacio en la opinión política colombiana a través de sus comentarios y columnas en medios de comunicación.

No obstante, la respuesta que Margarita le hizo a una usuaria de Twitter que arremetió contra ella diciéndole que estaba “poseída por el demonio” y que no creía en “Dios” ha generado miles de comentarios a favor y en contra.

Las críticas tras el mensaje de Margarita Rosa no se hicieron esperar, pues muchos aseguraron que la actriz se había excedido en su respuesta, incluso el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordoñez, le respondió citando al filósofo español Juan Donoso Cortés.

“Su orgullo ha dicho al hombre de estos tiempos dos cosas y ambas se las ha creído: que no tiene lunar y que no necesita de Dios; que es fuerte y que es hermoso; por eso le vemos engreído con su poder y enamorado de su hermosura”: Juan Donoso Cortés https://t.co/DiMBQs7UAD

Ante la ‘lluvia’ de críticas, la presentadora decidió salirle al paso a los comentarios que la juzgaban por decir que “dios” no existe.

Yo nunca he dicho que Dios no existe. De hecho, no sé qué es eso que nombran con mayúscula como “Dios”. Sólo tengo una opinión sobre el dios que cada persona interpreta. Esos dioses, evidentemente, existen o no existen en la conciencia de las personas.