Oscar 2020: hora y dónde ver la gala por televisión

Este domingo, 9 de febrero, se llevarán a cabo los premios más importantes dentro del mundo del cine. El teatro Dolby de Los Ángeles se viste de gala para su edición número 92.

La gala se transmitirá por TNT en los siguientes horarios para Latinoamérica:

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Por segundo año consecutivo los Oscar no tendrán maestro de ceremonias, pero llega cargado de producciones fenomenales con mucha calidad y variedad en el cine internacional.

Producciones como: ‘Joker’, ‘1917’, ‘The Irishman’ y ‘Once Upon a Time…in Hollywood’ lideran las nominaciones con 11 y 10, respectivamente.

Dentro de las aspirantes a mejor película se escuentran: ‘1917’, ‘Parasite’, ‘Joker’, ‘Once Upon a Time... in Hollywood’, ‘The Irishman’, ‘Ford v Ferrari’, ‘Jojo Rabbit’, ‘Little Women’ y ‘Marriage Story’.

Para el premio a mejor actor el favorito es Joaquin Phoeniz por su actuación en ‘Joker’, pero tendrá como contendientes a Antonio Banderas, con su primera nominación al Óscar con ‘Dolor y gloria’, Leonardo DiCaprio (‘Once Upon a Time... in Hollywood’), Jonathan Pryce (‘The Two Popes’) y Adam Driver (‘Marriage Story’).

Y el galardón a la mejor actriz tendrá como competidoras a Scarlett Johansson (‘Marriage Story’), Cynthia Erivo (‘Harriet’), Charlize Theron (‘Bombshell’), Saoirse Ronan (‘Little Women’) y Renée Zellweger (‘Judy’), quien es la gran favorita a llevarse este reconocimiento.