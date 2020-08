Paris Jackson confesó que ha estado con más mujeres que hombres

Paris Jackson, hija del recordado Michael Jackson es la protagonista, a sus 22 años del programa 'Sin filtro: Paris Jackson y Gabriel Glenn'. Allí, la modelo, cantante y actriz habló de su sexualidad y su vida amorosa.

Hace poco, Jackson puso fin a su relación con Gabriel Glenn y habló sobre su sexualidad.

"He tenido más romances con mujeres que hombres y siempre he pensado que terminaré casándome con una mujer", dijo Jackson.

Según contó, no se identifica con la etiqueta 'bisexual', pues se ha enamorado de personas que se consideran no binarias. "No tiene nada que ver con lo que hay en tus pantalones. He salido con un hombre que tenía una vagina", señaló.

En la misma entrevista, la joven habló de su consumo de drogas, desencadenado por la muerte de Michael Jackson y que la llevó a entrar a rehabilitación a los 15 años, luego de intentar suicidarse.

"Sí, intenté suicidarme varias veces. No podía soportarlo más", aclaró.

Así mismo, en la adolescencia cayó en la automutilación.