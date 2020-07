Pasión de Gavilanes marcó mi vida: Danna García

“Quién es ese hombre…” es el estribillo que inmediatamente nos hace recordar la llegada de los hermanos Reyes a la Hacienda Elizondo. La exitosa telenovela cuyo primer capítulo fue emitido en el 2003, una vez más, traerá caballos a la televisión colombiana.

Danna García, quien interpretó a Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes, conversó en La Hora del Regreso sobre su experiencia en esta telenovela.

"Pasión de Gavilanes marcó mi vida, hizo que mi carrera como actriz renaciera porque yo me había retirado por uno o dos años. Trajo para mí muchas satisfacciones, fue una época increíble", comentó Danna.

Le puede interesar:

Además, mencionó que cuando grabaron la telenovela no pudieron verla, por lo que esta será una oportunidad para “disfrutar del éxito de Gavilanes”.

Asimismo, resaltó que Pasión de Gavilanes es una novela para toda la familia. “Necesitamos en Colombia un poco más de cariñito y de historias que no tengan tanta violencia”, mencionó.

¿Qué sería de Pasión de Gavilanes sin los caballos? Pues Danna García compartió una anécdota sobre su experiencia con estos animales.

"En México tuve un accidente con un caballo, estuve hospitalizada 15 días, les cogí fobia. Hugo León, productor de Pasión de Gavilanes, me dijo que no me preocupara, que cuando tuviera que subir a un caballo, ellos me doblaban, y así fue", recordó.