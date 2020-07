Poliamor: ¿Cómo se vive un relación en trieja?

En diálogo con W Fin de Semana, el profesor y periodista, Manuel José Bermúdez, nos habló de su experiencia, luego que en 2017 se casara junto a Víctor Hugo Prada y John Alejandro Rodríguez; lo que permitió que se convirtieran en la primera unión poli amorosa en el país.

Bermúdez aseguró que en este tipo de relaciones no deben existir los celos, y que, en vez de tratar al otro como propiedad, se debe respetar y entender que cada uno tiene sus libertades. "Uno debe entender que en este tipo de relaciones debe desprenderse, no asumir que el otro le pertenece".

El periodista aclaró que, en las relaciones tradicionales, "la mujer es la que se queda en la casa, y el hombre, el que provee económicamente, (aunque esto viene cambiando). En nuestra relación no hay tareas establecidas, tenemos rutinas de respeto. No hay uno que maneje el control, otro que cocine, o que arregle la cama, el que pueda hacerlo, ejecuta la tarea, pero no se impone nada".

Lea en W Radio Fin de Semana: Queremos a Froome para ganar el Tour, que rompa los records de Eddy Merckx: Sylvan Adams

Manuel José Bermúdez aseguró que es mejor siempre hablar con sinceridad, y no ocultarle cosas a la pareja, porque esto solo puede traer consecuencias negativas. "Todo lo que se esconde, se pudre. Es mejor siempre contarle a nuestra pareja lo que sentimos". Además, reiteró que es "necesario crear rutas de sinceridad".