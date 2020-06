Primera foto de Gabriela Tafur y Esteban Santos juntos ¿Se confirma su relación?

Esta semana, Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, publicó una foto a la exseñorita Colombia, Gabriela Tafur, que rápidamente se volvió tendencia.

Con esta fotografía, los internautas se preguntan si tienen una relación sentimental o no.

Claro que para muchos de los seguidores esto no es nada nuevo, ya que en otras ocasiones han cruzado comentarios en Twitter.

Uno de ellos fue cuando Gabriela posteó una foto diciendo que estaba usando un saco que encontró en su closet y Esteban respondió que era de él.

Mi espectacular pinta de hoy está compuesta por una sudadera que le robé a mi hermano, un saco que me encontré en mi closet que no sé de quién es y unas medias navideñas que afortunadamente no salen en la foto. Buenas noches. pic.twitter.com/mYOk0XbIBu