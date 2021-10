Profesor subió a Pornhub video dando clases de matemáticas y es de los más vistos

Zhang Xu es un profesor de matemáticas de Taiwán que decidió motivar a sus alumnos durante la cuarentena, a la que se tuvo que someter todo el mundo por culpa del COVID-19 y que provocó que las clases fueran virtuales, subiendo sus lecciones a PornHub.

Sus lecciones comenzaron a ganar popularidad entre los internautas de esta plataforma para adultos, en la cual se navega en busca de pornografía, pero este hombre rompió la monotonía de la plataforma poniendo clases de Matemáticas.

Su perfil changhsumath666 tiene más de cinco mil suscriptores y ha publicado más de 200 vídeos educativos que han ganado en popularidad y ya han recogido más de 1,4 millones de visitas, lo que lo ubicó en el ránking de los modelos porno de la plataforma en el puesto 4676.

La popularidad de este profesor de matemáticas, de acuerdo con los comentarios que le han dejado en sus videos, es porque les da un respiro en la plataforma después de ver pornografía aunque no entiendan nada, pues las clases son en chino.

Today I learned that there is a Taiwanese math professor with 1.3 million views on pornhub.



The videos are just him teaching high level mathematics in Chinese 🤷‍♂️ https://t.co/ucP3fvAtGH pic.twitter.com/gzL7myaXAi