“Que le den la guitarra y se vaya”: Luly Bossa se despacha contra Duque

En entrevista con ‘Diva Rebeca’, en el medio independiente del actor, periodista y activista Omar Vásquez, la actriz Luly Bossa se refirió a su percepción del presidente Iván Duque debido a la crisis que afronta el país.

Bossa afirmó que votó por Duque, sin embargo, se arrepiente de haberlo hecho “¿Cómo rayos me pude haber equivocado tanto con esta cosa? Que desconecte, que mundo fantasioso en el que él vive, que le den la guitarra y se vaya”, expresó la actriz.

Además, agregó de manera contundente que “ese man mojó el pan con Colombia en una tasa y luego fue y nos dio un beso”.

La artista que recientemente fue tendencia en redes sociales debido a un trino en el que defendió a los manifestantes, dijo por último que es muy difícil tratar de referirse al presidente Iván Duque.

“Es tan difícil tratar con misericordia a una persona tan obtusa. Es un ejercicio de paciencia para nosotros”, destacó.

Por otro lado, la colombiana habló sobre cómo superó el veto que tuvo en la industria de la televisión.

“En RCN no me dejaron trabajar un montón de tiempo, pero yo seguía trabajando en Caracol y en teatro. Yo pasaba los castings y cuando llegaba al filtro final, a la persona que estaba en la presidencia, me vetaban. y lo sé porque los libretistas me lo decían”, contó Bossa.

Vea la entrevista completa a continuación: