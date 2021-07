¿Qué significa ser asexual y cuáles famosos se han identificado con el término?

A un mes de la celebración del mes del Orgullo, la conversación sobre la diversidad en identidades y orientaciones sexuales se sigue ampliando y le ha dado paso a una variedad de conceptos en los que cada día más y más personas se sienten incluidos.

El abanico se ha abierto y ya no solo se habla de gay, lesbiana y bisexual, hoy en día, orientaciones sexuales como la pansexualidad o la asexualidad hacen parte de la larga lista de posibilidades.

Pero llegando al grano, y resolviendo dudas, hablaremos de la asexualidad que es definida por Aces and Aros, The Asexual Visibility & Education Network y The Trevor Project como una orientación sexual en la cual una persona experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otra persona y/o ningún deseo de contacto sexual.

Es importante resaltar que la asexualidad no implica necesariamente no tener libido, no practicar sexo, no poder sentir excitación o enamorarse.

Se trata de personas, que pueden ser hombres, mujeres, personas no binarias e incluso trans, que "no experimentan atracción sexual por ningún congénere", explica el mencionado Aces and Aros.

A continuación, compartimos los nombres de algunas celebridades colombianas e internacionales que se han declarado abiertamente asexuales:

Tahiana Bueno:

La expresentadora de Sábados Felices, actriz y comediante reveló en el programa 'La Red', que luego de su divorcio, se identificó como una persona asexual. La confesión la realizó en 2019, y en el espacio de entretenimiento de Caracol aseguró que salir del closet como asexual no tenía nada que ver con enamorarse.

Steven Patrick Morrissey:

En vocalista de la legendaria banda de rock 'The Smiths' se identificó como una persona asexual por medio de su libro autobiográfico 'Morrissey', publicado en 2013, escribiendo:

"No tengo vida social, no la necesito. Vivo tranquilo en soledad. La diversión es una construcción artificial, y si no tienes una vida sexual (y yo no la tengo en absoluto) es imposible tratar con la gente, porque la gente solo habla de sexo. Si no tienes una pareja, la gente te mira de manera sospechosa", explicó.

Tim Gunn:

Uno de los jurados más recordados y queridos del reality show de moda en Estados Unidos, 'Proyect Runway', también se confesó por medio de un libro de su autoría en el que contaba detalles de su vida que era asexual. En el texto aseguró que a pesar que muchos piensan que es homosexual, es todo lo contrario, hace más de 30 años que no tiene una relación, ni quiere tenerla.

Caitlyn Jenner:

La aspirante a gobernadora del estado de California y exatleta olímpica se reveló como una mujer transgénero en 2015. En aquella ocasión, en una entrevista realizada por Diane Sawyer dejaba claro que "a todos los efectos y propósitos, soy una mujer" y, además, aprovechó para negar su homosexualidad y explicó que se considera "asexual por ahora". Actualmente, a seis años de la revelación, está felizmente enamorada de Sophia Hutchins.