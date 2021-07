¿Qué significa ser una persona pansexual?

Algunas estrellas de Hollywood han compartido abiertamente al mundo que se identifican como personas pansexuales. Algunos de los casos con mayor interés de la prensa, han sido los de Cara Delevigne y Miley Cyus.

"El origen del término suele encontrarse en pansexualismo, término que Sigmund Freud popularizó a principios del siglo XX y que usó para describir la postura de que la mayoría de las conductas humanas derivan de los instintos sexuales", explica CNN.

En griego, "pan" se traduce en "todos" y, por lo tanto, el término "pansexual" se puede entender como una identidad sexual que se utiliza para describir la atracción hacia personas de todos los géneros, más allá de los parámetros masculino-femenino.

Algunas de las celebridades que se han identificado con pansexual son:

Miley Cyrus

En 2019, la cantante le reveló a la revista Vanity Fair que estaba abierta a amar a cualquier persona, sin ningún límite: “Estoy literalmente abierta a todo lo que sea consentimiento y no involucre a un animal y todos son mayores de edad. Todo lo que es legal, lo acepto”, dijo.

Luego explicó: “Me gusta cualquier adulto, cualquier persona mayor de 18 años que quiera amarme. No me identifico con ser niño o niña, y no necesito que mi pareja se relacione con un niño o niña”.

Bella Thorne

Por su parte, la otra exestrella de Disney, quien además ha sido protagonista de variados escándalos, comentó en The Good Morning America su identidad sexual: “No tiene que ser una chica, o un chico, o ... ya sabes, un él, una ella, esto o aquello. Es literalmente, te gusta la personalidad, como si te gustara un ser”, explicó. “Realmente no importa lo que esté pasando allí. Si me gusta, me gusta”.

Sia

La cantante y compositora, conocida por su éxitos como "Chandelier" y "The Greaterst", aseguró en entrevista con Same Same que "antes de que tuviera mucho éxito, siempre decía que siempre salía con chicos y chicas y cualquier cosa entre ellos", añadiendo más adelante, "no me importa el sexo que tengas, se trata de personas". Luego explica: "Siempre he sido ... bueno, flexible es la palabra que usaría".

Cara Delevigne

La modelo y actriz fue una de las primeras celebridades que alguna vez habló sobre ser pansexual. En una entrevista con Variety reveló: "Siempre seré, creo, pansexual". Cara luego explicó que no le importa cuál sea el género: “Me enamoro de la persona, y eso es todo. Me atrae la persona".

Janelle Monáe

La actriz y cantante se reconoció como pansexual en una entrevista realizada por Rolling Stone, en aquella ocasión aseguró: "Leí sobre la pansexualidad y pensé, 'Oh, esas son cosas con las que también me identifico'. Estoy abierta a saber más sobre quién soy”, reveló.