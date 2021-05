Radamel Falcao rechazó la violación de Derechos Humanos en las manifestaciones

El paro nacional completa ya más de seis días llenos de manifestaciones pacíficas que se han visto empañadas por la confrontación entre algunos protestantes y la fuerza pública, enfrentamientos que han terminado con la vida de varias personas y con cientos de heridos en todo el país.

Ante la difícil situación en las principales ciudades del país, varias personalidades han decidido pronunciarse en contra de la violencia tanto de manifestantes como de policías y soldados.

Esta vez y al ver la situación de Colombia, el jugador Radamel Falcao García rechazó la violación de los Derechos Humanos y pidió a la comunidad internacional vigilar las denuncias ciudadanas ante el abuso de la fuerza pública.

“Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a la no violencia”, es un fragmento de su mensaje.

Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país.



I call on the international community to observe the social, political and public health situation in my country.