Ricardo Arjona cantó en metro de Nueva York y mujer le dijo que era un “imitador”

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona, uno de los máximos intérpretes de la música en español en géneros como el rock, las baladas y el pop, volvió a las calles para cantar de manera informal, esta vez en el metro de Nueva York.

En su publicación, Arjona se mostró sorprendido de que no le fuera bien y de que nadie lo reconociera mientras interpretaba algunas de sus canciones.

Incluso, aseguró que lo mejor que le pasó fue cuando una mujer mexicana se le acercó para decirle que era un “imitador”, señalándole que era mucho más alto que el verdadero Arjona.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de Nueva York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, escribió en sus redes sociales.

En las imágenes en blanco y negro se ve a Arjona solo en una esquina del metro afinando su guitarra con pocas personas que pasan a su lado.

En la publicación, sus seguidores mostraron su malestar porque nadie reconociera a uno de los cantantes más importantes de los últimos tiempos de la música en español.

“En Nueva York todo mundo pasa de largo, difícilmente alguien interrumpe su trayecto por escuchar algo distinto (…). Quien conoce el talento no desconoce ni el físico (…). Me muero, cómo no te van a reconocer”, fueron algunos de los comentarios.