Richard Clayderman, el pianista francés que desafió la música clásica

En diálogo con W Radio, Richard Clayderman aseguró que la pasión y el amor que tiene por su instrumento fue gracias a su familia. “El amor por el piano empezó desde muy niño, recuerdo que mi padre, que era pianista, tenía uno en casa”.

El músico francés dijo que “la relación con el piano es de todos los días”. Añadiendo que él “entre 4 y 8 horas al día practica”. Entre sus declaraciones, el músico que tocará en Bogotá, agradeció por "no ser un pianista clásico", advirtiendo que "es una suerte para mí".

Clayderman, que no hizo su carrera musical en su país, mencionó que empezó su “carrera musical sobre los años 80, a partir de ahí comencé hacer giras mundiales, que no me permitieron radicarme en Francia. Desde ahí descubrí lo divertido que es viajar”.

La recomendación de Richard para quienes desean comprar un piano es el de revisar que el “teclado sea bueno, que tenga una base firme para que sostenga los acordes. Si usted invierte en un buen piano, este le saldrá muy bueno”. Añadió el artista.

Otro de los consejos del aclamado pianista está el de dedicarle tiempo y horas a la práctica. “Lo que realmente importante es que usted le dedique muchas horas a sentarse a tocar”.

