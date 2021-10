Ricky Martin desmiente haberse realizado alguna operación estética

El equipo de trabajo del intérprete emitió un comunicado desmintiendo la realización de algún procedimiento estético que afecta su físico. Por el contrario, se afirmó que el cantante sufrió una reacción alérgica luego de su entrevista en Las Vegas



“Previo a la entrevista que dio en Las Vegas, tuvo una reacción alérgica, que como consecuencia le provocó una inflamación de la dermis”, adjuntan en la primera parte del comunicado

Sin embargo, el cantante hizo unas publicaciones a través de sus historias en Instagram, explicando que no se ha puesto Botox, y que la inflamación de su rostro la pudo haber causado un suero multivitamínico que se colocó un día antes de la entrevista.



“Mira tengo líneas, si me pongo (Botox) se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder”, agregó el artista.